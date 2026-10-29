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Люди стояли біля потяга попри попередження: в УЗ розкрили деталі трагедії у Дніпрі

15:30 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: УЗ закликає пасажирів дбати про власну безпеку (Getty Images)

Через удар РФ по вокзалу в Дніпрі загинули та були поранені цивільні пасажири, які перебували біля поїздів попри заклики до евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як зазначає перевізник, перед ударом у місті оголосили повітряну тривогу, а моніторингова команда зафіксувала наближення реактивного БПЛА.

В електропоїзді до Запоріжжя та на вокзалі лунали евакуаційні оголошення, а працівники залізниці перевіряли вагони.

Пасажирів закликали негайно перейти в укриття, однак чимало людей залишилися біля поїзда в момент атаки, що призвело до великої кількості жертв.

Залізничники наголошують на необхідності чітко виконувати інструкції та переміщуватися в безпечні місця під час тривог.

"Ми вкотре закликаємо максимально чітко дотримуватися інструкцій та правил безпеки на наших вокзалах, навколо залізничної інфраструктури, у наших поїздах. Жодної людяності від ворога не можна очікувати - тому критично важливо всім нам не давати йому шансу, берегти себе та дотримуватися правил", - зазначають в "Укрзалізниці".

Сьогодні кожен вокзал, платформа та поїзд в Україні є пріоритетною ціллю ворога.

Залізничники продовжують рух попри небезпеку, проте закликають громадян дбати про своє життя та неухильно слухати вказівки працівників.

"Продовжувати рух і берегти життя ми можемо лише тоді, коли дотримуємося всіх правил на кожному вокзалі", - додали в компанії.

Нагадаємо, що 29 жовтня російські загарбники завдали удару по цивільному електропотягу у Дніпрі.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника по залізничному вокзалу 14 людей загинули, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім Дніпра, того ж дня окупанти здійснили серію ударів по цивільних об'єктах у Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі.

Внаслідок масованих атак загинули та дістали поранень десятки цивільних людей, серед яких є діти.

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