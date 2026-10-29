Люди стояли біля потяга попри попередження: в УЗ розкрили деталі трагедії у Дніпрі

Як зазначає перевізник, перед ударом у місті оголосили повітряну тривогу, а моніторингова команда зафіксувала наближення реактивного БПЛА.

В електропоїзді до Запоріжжя та на вокзалі лунали евакуаційні оголошення, а працівники залізниці перевіряли вагони.

Пасажирів закликали негайно перейти в укриття, однак чимало людей залишилися біля поїзда в момент атаки, що призвело до великої кількості жертв.

Залізничники наголошують на необхідності чітко виконувати інструкції та переміщуватися в безпечні місця під час тривог.

"Ми вкотре закликаємо максимально чітко дотримуватися інструкцій та правил безпеки на наших вокзалах, навколо залізничної інфраструктури, у наших поїздах. Жодної людяності від ворога не можна очікувати - тому критично важливо всім нам не давати йому шансу, берегти себе та дотримуватися правил", - зазначають в "Укрзалізниці".

Сьогодні кожен вокзал, платформа та поїзд в Україні є пріоритетною ціллю ворога.

Залізничники продовжують рух попри небезпеку, проте закликають громадян дбати про своє життя та неухильно слухати вказівки працівників.

"Продовжувати рух і берегти життя ми можемо лише тоді, коли дотримуємося всіх правил на кожному вокзалі", - додали в компанії.