Люди начнут массово болеть: в Крыму назревает новая проблема с агросектором из-за РФ
На оккупированной территории Крыма системно нарушаются правила применения пестицидов и агрохимикатов, что создает угрозу здоровью людей и экологической безопасности полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
Проверки показывают масштабные проблемы в агросекторе, которые не являются случайностью, а результатом отсутствия контроля со стороны оккупационных властей.
Массовые нарушения в агросекторе
В Крыму зафиксированы системные нарушения при использовании токсичных химикатов.
По итогам инспекций 2025 года, проведенных Азово-Черноморским управлением Сельхознадзора РФ, нарушения выявлены в 23 из 25 проверенных случаев.
Такой показатель демонстрирует не единичные сбои, а фактическую потерю контроля над аграрной сферой на оккупированной территории.
Бездействие оккупационной администрации
Оккупационные власти были осведомлены о проблеме еще до официальных проверок.
Сигналы о массовых нарушениях поступали в начале сельскохозяйственного сезона, в частности, в садах, виноградниках и овощных хозяйствах.
Однако реагирование было намеренно отложено, поскольку местные чиновники не желали останавливать производственные циклы и срывать планы по сбору урожая, активно позиционируемого как "успех импортозамещения".
Итоги дополнительных проверок
Все дополнительные инспекции, проведенные на основе риск-ориентированного подхода и согласованные оккупационной прокуратурой Крыма, также выявили нарушения.
Это подтверждает системный характер проблемы и отсутствие должного контроля над безопасностью применения химикатов в агросекторе полуострова.
