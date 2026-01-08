На окупованій території Криму системно порушуються правила застосування пестицидів і агрохімікатів, що створює загрозу здоров'ю людей та екологічній безпеці півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

Перевірки показують масштабні проблеми в агросекторі, які не є випадковістю, а результатом відсутності контролю з боку окупаційної влади.

Масові порушення в агросекторі

У Криму зафіксовано системні порушення під час використання токсичних хімікатів.

За підсумками інспекцій 2025 року, проведених Азово-Чорноморським управлінням Сільгоспнагляду РФ, порушення виявлено у 23 із 25 перевірених випадків.

Такий показник демонструє не поодинокі збої, а фактичну втрату контролю над аграрною сферою на окупованій території.

Бездіяльність окупаційної адміністрації

Окупаційна влада була обізнана про проблему ще до офіційних перевірок.

Сигнали про масові порушення надходили на початку сільськогосподарського сезону, зокрема, в садах, виноградниках та овочевих господарствах.

Однак реагування було навмисно відкладено, оскільки місцеві чиновники не бажали зупиняти виробничі цикли та зривати плани зі збору врожаю, який активно позиціонується як "успіх імпортозаміщення".

Підсумки додаткових перевірок

Усі додаткові інспекції, проведені на основі ризик-орієнтованого підходу та погоджені окупаційною прокуратурою Криму, також виявили порушення.

Це підтверджує системний характер проблеми та відсутність належного контролю над безпекою застосування хімікатів в агросекторі півострова.