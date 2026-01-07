ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина имеет решающее значение для безопасности Европы, - руководитель ЦПД Коваленко

Среда 07 января 2026 05:10
UA EN RU
Украина имеет решающее значение для безопасности Европы, - руководитель ЦПД Коваленко Иллюстративное фото: украинские военнослужащие (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Украина сегодня является главным гарантом стабильности Европы, ведь ее армия имеет реальный опыт современной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, последние мировые события делают европейскую военную автономию особенно актуальной.

"Идея, о которой говорили еще при первом сроке Дональда Трампа, долгое время не реализовывалась из-за слабости европейских политических элит, но сейчас ее значение растет", - отметил он.

По мнению Коваленко, Украина сейчас - это главный гарант стабильности Европы в будущем, поскольку только Украина имеет армию, которая разбирается в современной войне.

"Европа имеет экономику и деньги, но крайне опоздала с милитаризацией. Также современный мир ставит перед обществами ключевой вопрос безопасности: готовы ли граждане ставить собственную жизнь ради страны (готовы ли они умирать ради страны?)" - отмечает эксперт.

По его убеждению, люди в Евпропе к этому не готовы, ведь ее политические элиты воспитывались без оглядки на угрозы безопасности, поскольку безопасность гарантировали США.

"Именно поэтому Китай, используя Россию, заинтересован в расколе и сегментации Европы. Раскол ЕС - интерес многих, в то же время сохранение единства Европы и США, включение Украины в состав ЕС - это именно то, что способно предотвратить это", - уверен аналитик.

Коваленко подчеркнул, что сильная и сплоченная Европа гарантирует, что проблемы Китая на континенте не станут реальностью. В случае ослабления ЕС, США все равно придется самостоятельно реагировать на угрозы.

По его словам, правильные решения Европы по Украине способны обеспечить стабильность даже в периоды турбулентности.

В то же время остается открытым вопрос, готовы ли европейские политические элиты принимать такие стратегические шаги.

Саммит в Париже 6 января

Как сообщалось, 6 января члены "коалиции желающих", Украина и США собрались в Париже. Участники подчеркнули приверженность справедливому и длительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава ООН.

Отдельно было отмечено, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение как для ее будущей безопасности, так и для коллективной евроатлантической стабильности.

Также президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о создании координационной группы, которая должна обеспечить оперативное взаимодействие между странами "коалиции желающих", США и Украиной.

Кроме того, премьер Британии Кир Стармер анонсировал создание "военных хабов" в Украине после того, как он подтвердил отправку британского контингента на украинскую территорию для обеспечения будущего режима прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка