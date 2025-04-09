"Люди начали нервничать". Трамп объяснил паузу во введении тарифов

"Мне показалось, что люди начали немного выходить за рамки. Они начали паниковать, знаете, немного суетиться, немного пугаться, потому что у нас впереди большая работа", - ответил Трамп на вопрос журналиста о 90-дневной паузе в тарифах.

Президент добавил, что в вопросе тарифов необходимо проявлять гибкость.

"Надо быть гибким. Я могу сказать: вот стена. Я пройду сквозь нее, чтобы не произошло, а вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда надо пройти под стеной, вокруг нее или над ней. Иногда их приходится обходить", - отметил Трамп.

Впрочем, глава государства подчеркнул, что "ничего еще не закончено" по тарифам. Но США, мол, имеют "огромную поддержку со стороны других стран".

При этом Трамп уверен, что даже Китай хочет заключить соглашение с США относительно взаимных тарифов на импорт, однако не знает, как это сделать.

""Они (китайцы - ред.) довольно гордые люди, и президент Си - гордый человек. Я хорошо его знаю, и они просто не знают, как к этому подойти, но в конце концов разберутся. Они сейчас как раз в процессе поиска решения, но они хотят заключить соглашение", - заверил Трамп.

Пауза в введении тарифов

Напомним, несколько часов назад США поставили на "паузу" дополнительные тарифы для ряда стран. Трамп заявил, что санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%, который вступил в силу немедленно.

Он добавил, что более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить вопросы, касающиеся торговли, торговых барьеров и тарифов.

Вместе с тем США подняли пошлины на китайские товары до 125%. Решение уже вступило в силу.

Трамп заявил, что на основе отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, он принял решение повысить таможенный тариф на китайские товары.