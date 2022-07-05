ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Слов'янська: є загиблі та поранені, горить центральний базар

Новость на русском →
Україна, Вівторок 05 липня 2022 16:43
Обстріли Слов'янська: є загиблі та поранені, горить центральний базар Фото: Вадим Лях, мер Слов'янська (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Слов'янську через обстріли палає центральний базар. Відомо про щонаймеше одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха.

"Результати обстрілу: горить центральний ринок. "Прильоти" по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту. Попередньо - один загиблий та 7 поранених. Розмір збитків уточнюється". - написав мер.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Слов'янську. Йшлося про масовий обстріл міста.

Генштаб повідомляв, що українські захисники відкинули ворога від долини на Слов'янському напрямку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слов'янськ
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності