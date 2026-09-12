Зима в селе. Почему покупка дома – это только начало расходов

Переезд в село на зиму может казаться альтернативой городскому жилью на случай тяжелой зимы, однако сама покупка дома – только часть расходов. Дрова, отопление, резервное питание и обустройство жилья могут существенно увеличить бюджет.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит дом в селе и во сколько обойдется его подготовка к зиме.

Сколько стоит жилье за городом и какой на него спрос

На фоне подготовки к зиме и рисков отключений повышается интерес украинцев к частному жилью за городом.

"В ЛУН видим рост интереса к частным домам. Запросы на поиск такого жилья начали расти еще в начале 2026-го и до сих пор держатся на достаточно высоком уровне. Причем в этом году картина несколько нетипичная: традиционно пик интереса к домам приходится на август, но в 2026 году самые высокие показатели мы фиксировали уже в январе и феврале. Один из факторов такого интереса – запрос на большую приватность и автономность жилья", – объясняет руководитель внешних коммуникаций и партнерств в ЛУН Алена Бабко.

Цены на частные дома растут почти по всей стране. За последний год больше всего недвижимость подорожала в Ровненской области – на 36%, в Черновицкой и Одесской – на 35%.

Цены на дома в разных областях (скриншот)

"Если говорить о самых доступных регионах, то здесь важно разделять города и области. Среди областных центров одни из самых низких цен за квадратный метр фиксируем в Николаеве, Запорожье и Чернигове – 425 долларов, 440 и 455 долларов за кв. м соответственно. В Чернигове медианная стоимость целого частного дома в конце апреля составляла около 28,8 тыс. долларов. Для сравнения, в Киеве и Львове – около 220 тыс. долларов", – добавляют в ЛУН.

В то же время цена дома зависит не только от региона. На нее влияют состояние недвижимости и ее площадь, расстояние до города, а также наличие инфраструктуры в населенном пункте.

"Если же говорить именно о загородном жилье, в большинстве регионов дома вне областных центров остаются дешевле, но интересно, что цены там часто растут быстрее, чем в самих городах. В 2026 году это особенно заметно в Одесской, Львовской, Запорожской, Винницкой и Днепропетровской областях", – говорит Бабко.

В то же время более дешевое жилье в селах часто требует дополнительных расходов на ремонт и обустройство.

"Относительно старых сельских домов отдельной статистики, которая позволила бы корректно сказать о росте или падении спроса именно на этот тип объектов, у ЛУН пока нет. Поэтому мы бы не говорили, что украинцы массово переключились именно на старые дома в селах. Данные ЛУН позволяют говорить о более широком тренде – росте интереса к частному жилью в целом и к автономности и приватности, которые оно дает", – подчеркивает Бабко.

Где искать бюджетное жилье

На платформе OLX можно найти объявления о продаже домов в селах за 3-10 тыс. долларов. В то же время цена в объявлении не всегда является окончательной – продавцы могут указывать, что готовы торговаться.

Цены на дома в селах (скриншот OLX).

Также немало предложений по продаже домов есть в профильных группах в соцсетях. В подавляющем большинстве там объявления от владельцев, так что не придется тратиться на услуги риелтора.

Часто стоимость предложения определяет не столько сам дом, сколько большая придомовая территория. Наличие подведенного газа и воды также поднимает цену. В то же время многие владельцы предлагают вариант рассрочки платежа при покупке жилья.

В небольших селах часть предложений может вообще не попадать на площадки с объявлениями. Поэтому стоит проверять местные группы в соцсетях, а также расспрашивать жителей громады.

Объявления по продаже дома в Черкасской области (скриншот/Facebook)

Во сколько обойдется отопление

С усилением атак России на энергосистему Украины все больше владельцев рассматривают вариант отопления частного дома дровами. Это тоже нужно закладывать в бюджет тем, кто хочет перебраться на зиму в село.

"В текущем году наблюдается повышенный спрос среди граждан на твердое топливо. Ожидаем, что в 2026-м реализация дров топливных для населения выйдет на рекордный показатель 2,9-3 млн куб. м. По состоянию на начало сентября средняя реализационная цена 1 куб. м дровяной древесины непромышленного использования для населения составляет 1252 грн с НДС", – рассказали в ГП "Леса Украины".

По сравнению с прошлым отопительным сезоном цены на дровяную древесину выросли в среднем на 12-15%. Это связано со значительным ростом стоимости горюче-смазочных материалов и услуг по лесозаготовке.

"Самая низкая цена на дровяную древесину в ресурсных регионах (Полесье, Карпатский регион, Черниговская и Сумская области) – от 900 до 1400 грн с НДС/куб. м в зависимости от породы, в то же время в менее лесистых областях (Восточный, Южный регион, Кировоградская область) цена несколько выше – от 1000 грн с НДС/куб. м (мягколиственные породы) до 1700 грн с НДС/куб. м за дрова твердых пород", – говорят на предприятии.

По данным предприятия, самым большим спросом пользуются дрова твердолиственных пород (дуб, граб, ясень, бук, клен). У них наибольшая теплотворная способность, они долго горят и дают больше всего жара. Кроме того, граждане активно покупают дрова хвойных пород (сосна, ель, пихта). Наименьший спрос имеют дрова мягколиственных пород (липа, ива, осина).

"Для отопления дома в течение отопительного сезона необходимо от 5 до 12 куб. м дровяной древесины в зависимости от площади жилья, породы дров и их влажности", – говорят в ГП "Леса Украины".

Таким образом, по средней цене 1252 грн за кубометр 5-12 куб. м дров обойдется примерно в 6,3-15 тыс. гривен. Если покупать твердые породы по максимальной приведенной цене 1700 грн за кубометр, 12 куб. м обойдутся приблизительно в 20,4 тыс. гривен. Однако стоит еще учесть стоимость доставки и колки дров.

Фото: Сколько стоят дрова в 2026-м (инфографика РБК-Украина)

Что нужно для автономности

Переезжая в село на зиму, стоит заранее позаботиться об автономности жилья. Помимо отопления, необходимо проверить, есть ли стабильное водоснабжение и что будет происходить с системами во время отключений электроэнергии.

На случай длительных отключений стоит предусмотреть резервный источник питания. Самый простой вариант – генератор, однако его мощность нужно подбирать в зависимости от того, какие приборы планируется подключать одновременно. Также следует учесть расходы на топливо.

Для базовых потребностей – работы котла, насоса, освещения и зарядки техники – можно рассматривать генератор мощностью около 3 кВт. Однако окончательную мощность необходимо подбирать по суммарной нагрузке конкретных приборов.

Цены на генераторы зависят от типа, мощности и модели. Бюджетные бензиновые генераторы мощностью около 3 кВт можно найти примерно от 9-10 тыс. гривен, а цены на инверторные модели стартуют от 15-20 тыс. грн.

Отдельный вопрос – вода. Если в доме есть скважина или насосная станция, во время отключения электричества подача воды может прекратиться. Это тоже стоит учесть при выборе источника альтернативного питания.

Перед переездом также стоит проверить состояние крыши, окон, дверей и системы отопления, ведь потери тепла в старом доме могут существенно увеличить расходы на обогрев.

Поэтому перед переездом стоит считать не только стоимость самого дома, но и расходы на его подготовку к зиме. Отопление, резервное питание и необходимый ремонт могут существенно увеличить первоначальный бюджет.