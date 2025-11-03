ua en ru
"Людей нужно вывозить": Трамп оправдал иммиграционные рейды в США

Понедельник 03 ноября 2025 01:41
"Людей нужно вывозить": Трамп оправдал иммиграционные рейды в США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп не считает, что иммиграционные рейды в США зашли слишком далеко. Он настаивает, что людей нужно вывозить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Стоит отметить, что в соцсетях распространяются видеоролики, на которых запечатлены физические столкновения между федеральными агентами, иммигрантами и протестующими.

По этой причине в интервью для CBS News Трампа спросили, одобряет ли он показанную в видео тактику, такую как бросание людей на землю, разбивание стекол в авто и использование слезоточивого газа в жилых кварталах. На это он ответил:

"Я думаю, они не зашли достаточно далеко, потому что нас сдерживают судьи, либеральные судьи, назначенные Байденом и Обамой", - сказал президент США.

Трамп добавил, что тактика, используемая иммиграционными агентами - приемлема, так как "людей нужно вывозить". Он также повторил свое заявление о том, что у многих из задержанных были судимости.

Bloomberg уточняет, что комментарии Трампа прозвучали после того, как его администрация расширила федеральную программу, которая делегирует полномочия местной полиции по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. В рамках этих усилий (по увеличению депортаций), задействовано около 16 тысяч сотрудников в 40 штатах.

При этом, хоть расширение и привело к увеличению числа арестов, особенно во Флориде, многие местные органы власти неохотно принимают в этом участие.

Кроме того, развертывание программы вызвало опасения по поводу расового профилирования, неправомерных арестов и политического давления на правоохранительные органы, чтобы те соответствовали федеральным мерам по борьбе с иммиграцией.

