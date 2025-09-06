Рейд на заводе Hyundai в США: почему 475 работников оказались за решеткой

Более 475 рабочих завода Hyundai в Джорджии были задержаны в пятницу, 5 сентября, во время масштабного рейда Иммиграционной и таможенной службы. Инцидент уже вызвал беспокойство Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian .

Сотни работников на заводе в Джорджии, который строится для производства аккумуляторов для электромобилей Hyundai и Kia, были задержаны во время масштабного рейда Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Операция приостановила строительство и стала одной из крупнейших единоличных правоохранительных акций в истории Министерства внутренней безопасности (DHS).

По данным ICE, в пятницу было арестовано около 475 работников, из которых около 300 - граждане Южной Кореи.

Hyundai Motor является южнокорейской компанией с многочисленными международными заводами. Завод в Джорджии является частью крупнейшей промышленной инвестиции в истории штата, которую губернатор-республиканец Брайан Кемп назвал "огромным толчком для экономики".

Рейд продемонстрировал жесткую политику администрации Трампа в отношении иммигрантов и показал, как массовые депортации могут влиять на бизнес, даже когда Белый дом пытается стимулировать иностранные инвестиции.

"Несколько федеральных агентств, включая ICE, ФБР и DEA, провели судебно санкционированную операцию, связанную с расследованием незаконного трудоустройства", - заявил специальный агент Стивен Шранк на брифинге. По его словам, большинство задержанных содержатся в следственном изоляторе ICE в Фолкстоне, штат Джорджия, и многие из них являются гражданами Южной Кореи.

Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило серьезную обеспокоенность из-за арестов своих граждан, отметив, что экономическая деятельность компаний, инвестирующих в США, не должна нарушаться.

"Экономические интересы наших граждан не должны страдать во время правоохранительных действий США", - заявил представитель Ли Дже Вун.

Представители Hyundai-GA подтвердили полное сотрудничество с властями и временное приостановление строительных работ, одновременно заявив, что ни один из задержанных не был непосредственно работником автопроизводителя, который придерживается всех законов. Производство электромобилей на площадке не пострадало.

Завод является частью инвестиций Hyundai в Джорджии на сумму 12,6 миллиарда долларов, включая автомобильный завод компании, и входит в большие инвестиции южнокорейской компании в промышленность США. Общая стоимость совместного предприятия Hyundai и LGES составляет 4,3 млрд долларов, каждая компания владеет 50% акций.

Рейд вызвал критику правозащитников, поскольку значительная часть задержанных не являются преступниками.

Федеральным офицерам помогали департамент общественной безопасности Джорджии и государственные патрульные, а операция стала еще одним показателем сложного баланса между обеспечением национальной безопасности и стимулированием иностранных инвестиций в США.