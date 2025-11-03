ua en ru
"Людей потрібно вивозити": Трамп виправдав імміграційні рейди у США

Понеділок 03 листопада 2025 01:41
"Людей потрібно вивозити": Трамп виправдав імміграційні рейди у США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп не вважає, що імміграційні рейди в США зайшли занадто далеко. Він наполягає, що людей потрібно вивозити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Варто зазначити, що в соцмережах поширюються відеоролики, на яких зафіксовано фізичні зіткнення між федеральними агентами, іммігрантами та протестувальниками.

З цієї причини в інтерв'ю для CBS News Трампа запитали, чи схвалює він показану у відео тактику, як-от кидання людей на землю, розбивання скла в авто і використання сльозогінного газу в житлових кварталах. На це він відповів:

"Я думаю, вони не зайшли досить далеко, тому що нас стримують судді, ліберальні судді, призначені Байденом і Обамою", - сказав президент США.

Трамп додав, що тактика, яку використовують імміграційні агенти, є прийнятною, оскільки "людей потрібно вивозити". Він також повторив свою заяву про те, що у багатьох із затриманих були судимості.

Bloomberg уточнює, що коментарі Трампа прозвучали після того, як його адміністрація розширила федеральну програму, яка делегує повноваження місцевій поліції щодо забезпечення дотримання імміграційного законодавства. У рамках цих зусиль (щодо збільшення депортацій), задіяно близько 16 тисяч співробітників у 40 штатах.

При цьому, хоч розширення і призвело до збільшення кількості арештів, особливо у Флориді, багато місцевих органів влади неохоче беруть у цьому участь.

Крім того, розгортання програми викликало побоювання щодо расового профілювання, неправомірних арештів і політичного тиску на правоохоронні органи, щоб ті відповідали федеральним заходам із боротьби з імміграцією.

