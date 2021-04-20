Будь-який новий етап агресії проти України матиме для Москви тяжкі наслідки, - сенатор Менендес

Сьогодні відбулася розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з сенатором. Кулеба детально поінформував про актуальну безпекову ситуацію у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону.

Також обговорили протиправні дії РФ в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризацію тимчасово окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.

Менендес наголосив, що неспровокована агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для Сполучених Штатів і цивілізованого світу, та запевнив, що "будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки".

Сенатор також відзначив виважену реакцію України на спроби Росії провокувати загострення.