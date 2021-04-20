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США вітають стриманість України на фоні провокації Росії

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 15:07
США вітають стриманість України на фоні провокації Росії Фото: Крістіна Квін та Андрій Таран (facebook.com/usdos.ukraine)
Автор: РБК-Україна

У Посольстві США в Україні відбулася зустріч американських дипломатів з міністром оборони Андрієм Тараном. США привітали стриманість України на фоні стягнення російських військ до кордонів.

Про це повідомляє прес-служба посольства.

Зокрема, участь в переговорах взяла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

"Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром Тараном щодо американсько-українського оборонного співробітництва. Ми вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій та риторики Росії", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, на минулому тижні Квін заявила, що США готові збільшити кількість своїх військових на території України.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки.

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