UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Любой новый этап агрессии против Украины будет иметь для Москвы тяжкие последствия, - сенатор Менендес

Автор: РБК-Украина

Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес уверен, что усиление агрессии РФ против Украины будет иметь для Москвы серьезные последствия.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сегодня состоялась беседа министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с сенатором. Кулеба подробно проинформировал об актуальной безопасностной ситуации в зоне российско-украинского конфликта и вдоль украинской государственной границы.

Также обсудили противоправные действия РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризацию временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Менендес подчеркнул, что неспровоцированная агрессия России против Украины является абсолютно неприемлемым для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что "любой новый ее этап будет иметь для Москвы серьезные последствия".

Сенатор также отметил взвешенную реакцию Украины на попытки России провоцировать обострения.

Напомним, завтра в Сенате рассмотрят законопроект "О партнерстве с Украиной по вопросам безопасности", который предусматривает ежегодное увеличение военной помощи Украине.

Ранее США поздравили сдержанность Украины на фоне взыскания российских войск к границам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМИД Украины
Читайте также
В Сенате США ожидают одобрения законопроекта об увеличении ежегодной военной помощи Украине
СНБО готовит разные сценарии реагирования на стягивание войск России
Прогноз погоды