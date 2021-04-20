Любой новый этап агрессии против Украины будет иметь для Москвы тяжкие последствия, - сенатор Менендес

Сегодня состоялась беседа министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с сенатором. Кулеба подробно проинформировал об актуальной безопасностной ситуации в зоне российско-украинского конфликта и вдоль украинской государственной границы.

Также обсудили противоправные действия РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризацию временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Менендес подчеркнул, что неспровоцированная агрессия России против Украины является абсолютно неприемлемым для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что "любой новый ее этап будет иметь для Москвы серьезные последствия".

Сенатор также отметил взвешенную реакцию Украины на попытки России провоцировать обострения.