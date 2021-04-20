ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Сенаті США очікують схвалення законопроекту про збільшення щорічної військової допомоги Україні

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 19:53
В Сенаті США очікують схвалення законопроекту про збільшення щорічної військової допомоги Україні Фото: в Сенаті США розглядають закнопроект про збільшення допомоги Україні (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Голова Комітету закордонних справах Сенату США Роберт Менендес повідомив, що завтра в очолюваному ним комітеті розглянуть законопроєкт "Про безпекове партнерство з Україною". Він очікує, що документ буде схвалений.

Про це Менендес сказав в ході розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою, інформують в прес-службі українського зовнішньополітичного відомства.

Менендес запевнив Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера, особливо в умовах ескалації агресивних дій Росії.

"Наостанок він повідомив, що очікує схвалення завтра в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту "Про безпекове партнерство з Україною", який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги,включно з наданням летальної зброї", - йдеться в повідомленні.

Раніше США привітали стриманість України на фоні стягнення російських військ до кордонів.

Нагадаємо, на минулому тижні Квін заявила, що США готові збільшити кількість своїх військових на території України.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки законопроект
NEWS
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"