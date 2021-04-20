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Будь-який новий етап агресії проти України матиме для Москви тяжкі наслідки, - сенатор Менендес

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 20:12
Будь-який новий етап агресії проти України матиме для Москви тяжкі наслідки, - сенатор Менендес Фото: сенатор США Роберт Менендес (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Голова Комітету закордонних справах Сенату США Роберт Менендес переконаний, що посилення агресії РФ проти України матиме для Москви тяжкі наслідки.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Сьогодні відбулася розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з сенатором. Кулеба детально поінформував про актуальну безпекову ситуацію у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону.

Також обговорили протиправні дії РФ в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризацію тимчасово окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.

Менендес наголосив, що неспровокована агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для Сполучених Штатів і цивілізованого світу, та запевнив, що "будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки".

Сенатор також відзначив виважену реакцію України на спроби Росії провокувати загострення.

Нагадаємо, завтра в Сенаті розглянуть законопроєкт "Про безпекове партнерство з Україною", який передбачає щорічне збільшення військової допомоги Україні.

Раніше США привітали стриманість України на фоні стягнення російських військ до кордонів.

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