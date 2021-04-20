Будь-який новий етап агресії проти України матиме для Москви тяжкі наслідки, - сенатор Менендес
Голова Комітету закордонних справах Сенату США Роберт Менендес переконаний, що посилення агресії РФ проти України матиме для Москви тяжкі наслідки.
Сьогодні відбулася розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з сенатором. Кулеба детально поінформував про актуальну безпекову ситуацію у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону.
Також обговорили протиправні дії РФ в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризацію тимчасово окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.
Менендес наголосив, що неспровокована агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для Сполучених Штатів і цивілізованого світу, та запевнив, що "будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки".
Сенатор також відзначив виважену реакцію України на спроби Росії провокувати загострення.
Нагадаємо, завтра в Сенаті розглянуть законопроєкт "Про безпекове партнерство з Україною", який передбачає щорічне збільшення військової допомоги Україні.
Раніше США привітали стриманість України на фоні стягнення російських військ до кордонів.