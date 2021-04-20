Любой новый этап агрессии против Украины будет иметь для Москвы тяжкие последствия, - сенатор Менендес

Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес уверен, что усиление агрессии РФ против Украины будет иметь для Москвы серьезные последствия.

Сегодня состоялась беседа министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с сенатором. Кулеба подробно проинформировал об актуальной безопасностной ситуации в зоне российско-украинского конфликта и вдоль украинской государственной границы.

Также обсудили противоправные действия РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризацию временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Менендес подчеркнул, что неспровоцированная агрессия России против Украины является абсолютно неприемлемым для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что "любой новый ее этап будет иметь для Москвы серьезные последствия".

Сенатор также отметил взвешенную реакцию Украины на попытки России провоцировать обострения.