Ляшко опроверг мифы о ценах на лекарства: что происходит на самом деле

В Украине распространяют фейки о том, что цены на лекарства якобы растут. На самом деле ситуация прямо противоположная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook .

Цены на лекарства

Ляшко обратил внимание, что, по данным аналитических агентств, которые фиксируют реальные рыночные тенденции, цены на лекарства в Украине снижаются:

в случае с топ-100 лекарств украинского производства зафиксировано снижение средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки на 27%;

в случае с дополнительным перечнем, в который входят более 200 украинских препаратов, снижение цен - на 19%;

в случае со всем рынком лекарств, снижение средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки составляет 2%, то есть удалось остановить тенденцию к постоянному росту стоимости медпрепаратов для украинцев.

Ляшко отметил, что с полным перечнем лекарств, которые он упоминал, можно ознакомиться на сайте Минздрава. Если в аптеках цены будут завышать, то украинцам необходимо обращаться к Госпродпотребслужбе.

Закупка лекарств больницами

Министр обратил внимание, что еще один миф, который распространяют в сети, касается того, что больницы якобы не могут покупать лекарства.

"Новое регулирование, вступившее в силу, не влияет на закупки медпрепаратов больницами. Изменения относятся исключительно к розничной торговле лекарствами. Речь идет о запрете маркетинговых платежей и урегулировании наценок на лекарства", - подчеркнул он.