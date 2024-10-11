Ляшко с СБУ встретились с руководителями МСЭК на фоне коррупционных скандалов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Как отмечают в ведомстве, Ляшко вместе с сотрудниками СБУ призвали глав МСЭК жестко и принципиально реагировать на обнаружение фактов предоставления фейкового статуса инвалидности для уклонения от мобилизации.

Правоохранители рассказали, что с начала года было разоблачено 77 людей, которые причастны к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Также было обнаружено семь преступных группировок, которые состояли из представителей комиссий.

Минздрав вместе с правоохранителями проработали уже почти 19 тысяч медико-экспертных дел. В результате произошли задержания и вручения подозрений.

Также в ходе встречи Ляшко, сотрудников СБУ и руководителей МСЭК обсуждалось реформирование медико-социальной экспертизы. Для этого недавно был представлен соответствующий законопроект.

Особенное внимание инициатива уделяет цифровизации МСЭК во время прохождения экспертизы. В частности, использование электронной системы здравоохранения хотят сделать обязательным для принятия решений.