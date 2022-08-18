ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ляшко розповів, як надають медичну допомогу пораненим з фронтових зон

Новость на русском →
Україна, Четвер 18 серпня 2022 12:07
Ляшко розповів, як надають медичну допомогу пораненим з фронтових зон Фото: у МОЗ розповіли, як надають медичну допомогу у фронтових регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Людей, які отримали поранення у фронтових зонах, намагаються стабілізувати на місці, а далі евакуюють до більш безпечних регіонів. Важкопоранених українців, які потребують довготривалого лікування, відправляють за кордон.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він пояснив, що надання медичної допомоги на фронті чи у прифронтових населених пунктах відбувається у кілька етапів. Найперше - це допомога військовим та цивільним з вогнепальним та осколковими пораненнями, травмами.

"Для цього з місця події, з лінії фронту є декілька маршрутів евакуації, залежно від ступеня складності медичного втручання. На першому етапі евакуації людину спочатку стабілізують, щоби зберегти життя", - розповів міністр.

Постраждалих евакуюють за визначеними маршрутами по всій території країни. Для цього використовують спеціальні потяги.

"Ми в щоденному режимі моніторимо завантаженість ліжок хірургічного, травматичного, терапевтичного профілю і розуміємо, куди спрямовувати наступний етап евакуації", - додав Ляшко.

Він також підкреслив, що у містах, де ситуація складна, у лікарнях працюють військові медики. Так було у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Проте надати своєчасну медичну допомогу у таких умовах вкрай складно. Тому постраждалих намагаються якнайшвидше евакуювати.

"Доводиться їхати іншими дорогами, через обстріли, через руйнування інфраструктури. Замість 10-20 хвилин доїзду, як це було внормовано, медики доїжджали і за 1,5-2 години, щоби транспортувати хворого. Тому в нас, на жаль, є не лише прямі втрати, а й опосередковані втрати, які з'являються через те, що не було своєчасного доступу до медичної допомоги", - сказав Ляшко.

Міністр також зазначив, що важкопоранених відправляють на лікування за кордон. Станом на 11 серпня з України евакуювали 1400 пацієнтів. Їх відправили в європейські клініки, а також у медзаклади США, Канади та Австралії.

Нагадаємо, Ляшко розповів, що в Україні поки немає критичного дефіциту медикаментів, але можуть виникати проблеми з їх постачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко Війна в Україні
NEWS
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом