Чи є в Україні нестача медикаментів: відповідь Ляшка

В Україні станом на зараз немає критичного дефіциту медикаментів. Але в умовах війни можуть виникати перебої з їх постачанням.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сказати, що в нас критично немає якихось ліків - такого немає. Але чи можуть десь виникати певні перебої - так, це можливо, зважаючи на низку факторів", - каже Ляшко.

Міністр зазначив, що на початку війни в Україні була проблема з інсулінами через логістичні проблеми, потім - з L-тироксинами і еутироксом, коли його викупили.

"На сьогодні такого немає. У мереж, у дистриб'юторів, на складах є запаси лікарських препаратів і ми можемо управляти цими поставками", - запевнив Ляшко.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, чи очікувати українцям на дефіцит інсуліну через санкції на ліки з Росії.

Додамо, також повідомлялося, що в Україні можуть запустити доставку ліків дронами.

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