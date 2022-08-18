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Чи є в Україні нестача медикаментів: відповідь Ляшка

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Київ, Четвер 18 серпня 2022 10:43
Чи є в Україні нестача медикаментів: відповідь Ляшка Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

В Україні станом на зараз немає критичного дефіциту медикаментів. Але в умовах війни можуть виникати перебої з їх постачанням.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сказати, що в нас критично немає якихось ліків - такого немає. Але чи можуть десь виникати певні перебої - так, це можливо, зважаючи на низку факторів", - каже Ляшко.

Міністр зазначив, що на початку війни в Україні була проблема з інсулінами через логістичні проблеми, потім - з L-тироксинами і еутироксом, коли його викупили.

"На сьогодні такого немає. У мереж, у дистриб'юторів, на складах є запаси лікарських препаратів і ми можемо управляти цими поставками", - запевнив Ляшко.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, чи очікувати українцям на дефіцит інсуліну через санкції на ліки з Росії.

Додамо, також повідомлялося, що в Україні можуть запустити доставку ліків дронами.

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Олег Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України
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