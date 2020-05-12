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Ляшко заперечує, що закриття парків мало лише психологічний ефект

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 11:32
Ляшко заперечує, що закриття парків мало лише психологічний ефект
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко вважає, що схожа ситуація була з масками

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не стверджував, що парки не несли епідемічного сенсу, бо саме їхнє закриття дозволило запобігти скупченню людей. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що схожа ситуація була з масками.

"Схожа історія була з масками. Коли ми запроваджували масковий режим всі критикували, але згодом Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що в умовах пандемії кожна людина вважається потенційно інфікованою і що носіння масок є необхідним", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що заборона на відвідування парків і скверів під час карантину була пов'язана з впливом на епідеміологічний процес за допомогою психологічного тиску на людей. Тоді він сказав, що таку методику використовують багато країн по всьому світу.

Зазначимо, уряд України планує продовжити карантин й після 22 травня.

Разом з тим, з 11 травня за рішенням Кабінету міністрів в Україні ослаблено карантин, але ряд закладів залишаються закритими.

Додамо, заклади, які надають послуги населенню повинні були підготуватися до роботи до 11 травня, в тому числі виконати вимоги МОЗ для кожної категорії бізнесу.

Теги Новини України паркМінстерство охорони здоров'я України
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