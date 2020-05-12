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Ляшко отрицает, что закрытие парков имело лишь психологический эффект

Новости » Общество     12.05.2020 - 11:32
Ляшко отрицает, что закрытие парков имело лишь психологический эффект
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко считает, что похожая ситуация была с масками

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не утверждал, что парки не несли эпидемического смысла, ибо именно их закрытие позволило предотвратить скопление людей. Об этом он заявил в інтервью РБК-Украина.

Ляшко отметил, что похожая ситуация была с масками.

"Похожая история была с масками. Когда мы вводили масочный режим все критиковали, но со временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что в условиях пандемии каждый человек считается потенциально инфицированным и что ношение масок является необходимым", - заявил он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что запрет на посещение парков и скверов во время карантина был связан с воздействием на эпидемиологический процесс с помощью психологического давления на людей. Тогда он сказал, что такую методику используют многие страны по всему миру.

Отметим, что правительство Украины планирует продлить карантин и после 22 мая.

Вместе с тем, с 11 мая по решению Кабинета министров в Украине был ослаблен карантин, но ряд заведений остаются закрытыми.

Добавим, заведения, предоставляющие услуги населению должны были подготовиться к работе до 11 мая, в том числе выполнить требования Минздрава для каждой категории бизнеса.

Теги Новости Украины паркМинистерство здравоохранения Украины
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