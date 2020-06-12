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Львівська область знову продовжила карантин

Новини » Коронавірус     12.06.2020 - 15:58
Львівська область знову продовжила карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В області дуже велика кількість хворих коронавірусом

У Львівській області продовжили карантин до 19 червня. Відповідне рішення у п'ятницю, 12 червня, прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з-за великої кількості хворих коронавірусом.

Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначили в ОДА, в області стабільно фіксують високі показники кількості госпіталізованих коронавірусом.

"Показники захворюваності Covid-19 не дозволяють послабити карантин в області. Тому, карантин у регіоні продовжили ще на тиждень", - повідомили в ОДА.

Наступне засідання комісії ТЕБ та НС відбудеться 19 червня.

Зазначимо, станом на 12 червня у Львівській області зафіксовано 2526 хворих коронавірусом, з них 598 - одужали. При цьому за останні дні в Україні фіксують зростання кількості нових захворювань. Зараз в країні підтверджено 29 753 захворювання, померли від ускладнень 870 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що Львівська області і ще дев'ять регіонів України не готові до ослаблення карантину.

Також повідомлялося, що Київ може посилити карантин, якщо кількість хворих на 100 тисяч населення буде становити 24 людини.

Крім цього президент України Володимир Зеленський закликав встановити причини різкого зростання захворюваності коронавірусом в Україні.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЛьвівЛьвовская областькарантинКоронавірус
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