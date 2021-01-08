Кабмін скасував самоізоляцію для в'їжджаючих з Криму і ОРДЛО: названа умова
Україна, П'ятниця 08 січня 2021 12:36
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Фото: пункт пропуску на територію окупованої Криму (president.gov.ua)
Кабінет міністрів України скасував самоізоляцію для людей, які в'їжджають на контрольовану урядом України територію з окупованого Криму і ОРДЛО. Для цього вони повинні будуть отримати негативний тест на коронавірус.
Про це йдеться в постанові Кабміну №9 від 5 січня.
Згідно з постановою:
- Не потрібна буде самоізоляція або обсервація прибулого з тимчасово окупованих територій людини, якщо результат тесту на COVID-19 - негативний.
- Тестувати можна як методом ПЛР, так і експрес-тестом на визначення антигену коронавірусу.
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Тест треба буде зробити після перетину КПВВ, наявність пунктів тестування повинні забезпечити обласні адміністрації Донецької, Луганської і Херсонської областей.
Нагадаємо, 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин.
Крім того, на ранок 8 січня в Україні виявлено ще майже 5,7 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому понад 5 тисяч пацієнтів одужали.
Додамо, що під час локдауну в Україні буде працювати громадський транспорт, але з деякими змінами.