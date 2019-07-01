ru
ua

Ляшко назвав альтернативу ринку землі


Ляшко наголосив, що господарем на українській землі має бути український селянин

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко назвав альтернативу ринку землі. Про це Ляшко заявив у Верховній раді 1 липня, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Зеленський і його команда хочуть продати іноземцям українську землю – останнє багатство, яке лишилось в українців. Віддати її за безцінь в обмін на кредити МВФ – злочин проти майбутніх поколінь українців. Продаж землі - це вбивство села!", - заявив Ляшко.

Він також повідомив, що у його команди є альтернатива ринку землі.

"Ми пропонуємо альтернативу дикому ринку землі – державний земельний банк, відродження класу фермерів, дотації 5000 гривень на корову, компенсація вартості будівництва тваринницьких комплексів і вітчизняної сільгосптехніки", - додав політик.

Лідер РПЛ переконаний, що господарем на українській землі має бути український селянин, який живе у селі, платить там податки, створює робочі місця і розвиває соціальну сферу.

Нагадаємо, Ляшко також вимагає встановити справедливу мінімальну ціну на молоко і повністю заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах.

Ердоган назвав терміни поставки російських С-400 в Туреччину Спека вище +30 утримується в Україні
Читати всі новини