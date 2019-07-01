Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко назвал альтернативу рынку земли. Об этом Ляшко заявил в Верховной раде 1 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Зеленский и его команда хотят продать иностранцам украинскую землю – последнее богатство, которое осталось у украинцев. Отдать ее за бесценок в обмен на кредиты МВФ – преступление против будущих поколений украинцев. Продажа земли - это убийство села!", - заявил Ляшко.

Он также сообщил, что у его команды есть альтернатива рынку земли.

"Мы предлагаем альтернативу диком рынку земли – государственный земельный банк, возрождение класса фермеров, дотации 5000 гривен на корову, компенсация стоимости строительства животноводческих комплексов и отечественной сельхозтехники", - добавил политик.

Лидер РПЛ убежден, что хозяином на украинской земле должен быть украинский селянин, который живет в селе, платит там налоги, создает рабочие места и развивает социальную сферу.

Напомним, Ляшко также требует установить справедливую минимальную цену на молоко и полностью запретить использование пальмового масла в молочных продуктах.