ru
ua

Ляшко назвал альтернативу рынку земли


Ляшко отметил, что хозяином на украинской земле должен быть украинский селянин

Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко назвал альтернативу рынку земли. Об этом Ляшко заявил в Верховной раде 1 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Зеленский и его команда хотят продать иностранцам украинскую землю – последнее богатство, которое осталось у украинцев. Отдать ее за бесценок в обмен на кредиты МВФ – преступление против будущих поколений украинцев. Продажа земли - это убийство села!", - заявил Ляшко.

Он также сообщил, что у его команды есть альтернатива рынку земли.

"Мы предлагаем альтернативу диком рынку земли – государственный земельный банк, возрождение класса фермеров, дотации 5000 гривен на корову, компенсация стоимости строительства животноводческих комплексов и отечественной сельхозтехники", - добавил политик.

Лидер РПЛ убежден, что хозяином на украинской земле должен быть украинский селянин, который живет в селе, платит там налоги, создает рабочие места и развивает социальную сферу.

Напомним, Ляшко также требует установить справедливую минимальную цену на молоко и полностью запретить использование пальмового масла в молочных продуктах.

Эрдоган назвал сроки поставки российских С-400 в Турцию Жара выше +30 удерживается в Украине
Читать все новости