Фото: Олег Ляшко (facebook.com/O.Liashko)

Лідер РПЛ також повністю вимагає заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає встановити справедливу мінімальну ціну на молоко і повністю заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Ми вимагаємо встановити справедливу мінімальну ціну на молоко і повністю заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах. Щоб у магазинах продавали натуральне домашнє молоко", - написав Ляшко.

Крім того, в ході зустрічі з людьми Ляшко пообіцяв "витрясти" з уряду справедливі пенсії колгоспникам.

"І доб’юся спрощення правил виходу на пенсію, щоб у людей не вимагали ніяких довідок, крім трудової. Економити на людях праці не дозволю!", - додав він.