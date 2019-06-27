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Ляшко вимагає встановити справедливу мінімальну ціну на молоко

Новини » Вибори 2019    27.06.2019 - 17:24
Ляшко вимагає встановити справедливу мінімальну ціну на молоко
Фото: Олег Ляшко (facebook.com/O.Liashko)

Лідер РПЛ також повністю вимагає заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає встановити справедливу мінімальну ціну на молоко і повністю заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Ми вимагаємо встановити справедливу мінімальну ціну на молоко і повністю заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах. Щоб у магазинах продавали натуральне домашнє молоко", - написав Ляшко.

Крім того, в ході зустрічі з людьми Ляшко пообіцяв "витрясти" з уряду справедливі пенсії колгоспникам.

"І доб’юся спрощення правил виходу на пенсію, щоб у людей не вимагали ніяких довідок, крім трудової. Економити на людях праці не дозволю!", - додав він.

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Новини України Порошенко Зеленський Олег ЛяшкоРадикальна партія Олега Ляшка
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