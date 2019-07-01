Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко наголосив, що господарем на українській землі має бути український селянин

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко назвав альтернативу ринку землі. Про це Ляшко заявив у Верховній раді 1 липня, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Зеленський і його команда хочуть продати іноземцям українську землю – останнє багатство, яке лишилось в українців. Віддати її за безцінь в обмін на кредити МВФ – злочин проти майбутніх поколінь українців. Продаж землі - це вбивство села!", - заявив Ляшко.

Він також повідомив, що у його команди є альтернатива ринку землі.

"Ми пропонуємо альтернативу дикому ринку землі – державний земельний банк, відродження класу фермерів, дотації 5000 гривень на корову, компенсація вартості будівництва тваринницьких комплексів і вітчизняної сільгосптехніки", - додав політик.

Лідер РПЛ переконаний, що господарем на українській землі має бути український селянин, який живе у селі, платить там податки, створює робочі місця і розвиває соціальну сферу.

Нагадаємо, Ляшко також вимагає встановити справедливу мінімальну ціну на молоко і повністю заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах.