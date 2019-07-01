ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ляшко назвав альтернативу ринку землі

Новини » АПК    01.07.2019 - 16:32
Ляшко назвав альтернативу ринку землі
Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко наголосив, що господарем на українській землі має бути український селянин

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко назвав альтернативу ринку землі. Про це Ляшко заявив у Верховній раді 1 липня, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Зеленський і його команда хочуть продати іноземцям українську землю – останнє багатство, яке лишилось в українців. Віддати її за безцінь в обмін на кредити МВФ – злочин проти майбутніх поколінь українців. Продаж землі - це вбивство села!", - заявив Ляшко.

Він також повідомив, що у його команди є альтернатива ринку землі.

"Ми пропонуємо альтернативу дикому ринку землі – державний земельний банк, відродження класу фермерів, дотації 5000 гривень на корову, компенсація вартості будівництва тваринницьких комплексів і вітчизняної сільгосптехніки", - додав політик.

Лідер РПЛ переконаний, що господарем на українській землі має бути український селянин, який живе у селі, платить там податки, створює робочі місця і розвиває соціальну сферу.

Нагадаємо, Ляшко також вимагає встановити справедливу мінімальну ціну на молоко і повністю заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах.

Ляшко закликав Раду захистити українських дітей Ляшко запідозрив Зеленського у "змові" з ворогами України
Новини України Олег ЛяшкоРынок землиРадикальна партія Олега Ляшка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся