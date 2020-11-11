Ляшко: карантин вихідного дня готують вже на 14-15 листопада

Карантин вихідного дня в Україні готують вже на найближчий уїк-енд 14-15 листопада. Очікується, що Кабінет міністрів сьогодні прийме відповідне рішення.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я готувало нові обмежувальні заходи вже на найближчі вихідні.

"Питання в тому, що поки не будуть погоджені всі позиції, поки не будуть оцінені всі ризики, не проголосовано на засіданні Кабінету міністрів України та постанову не буде опубліковано, карантин не буде введено", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що про обмеження при карантині вихідного дня докладно розкажуть після того, як Кабмін прийме постанову.

"Сьогодні можу сказати, що це передбачає, що з 00:00 суботи до 00:00 понеділка будуть обмеження прийому відвідувачів у певних сферах господарської діяльності. Це для того, щоб зробити розрив у ланцюжку поширення коронавірусної хвороби", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні сьогодні проходять масові мітинги проти карантину вихідного дня, представники бізнесу протестують проти такого виборчого локдауна.

Детальніше про обмеження і про те, який бізнес все-таки зможе працювати в умовах карантину вихідного дня, читайте в матеріалі РБК-Україна.