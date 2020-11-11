В Україні проходять мітинги проти карантину вихідного дня: ситуація в містах

Сьогодні в більшості міст України проходять акції проти введення карантину вихідного дня. Протести зафіксовані, щонайменше, в 17 містах.
Детальніше про ситуацію в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.
Так, акції проходять в Харкові, Львові, Черкасах, Луцьку, Житомирі, Тернополі, Маріуполі, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Вінниці, Херсоні та Одесі.
Організаторами акцій виступила Всеукраїнська ресторанна асоціація. Ресторатори вимагають:
Акція протесту підприємців проти «карантину вихідного дня» біля Черкаської ОДА. Наживо!Posted by Денис Колесник on Tuesday, November 10, 2020
Митинг на Театральной площади!Posted by Анна Працкова on Wednesday, November 11, 2020
Нагадаємо, також сьогодні акція протесту через запровадження карантину вихідного дня проходить в Києві під будівлею Кабінету міністрів.
Відзначимо, сьогодні уряд розгляне питання введення в країні карантину вихідного дня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, такі обмеження дозволять Україні уникнути стрімкого зростання захворюваності COVID-19.
Раніше РБК-Україна писало про те, які обмеження планують ввести на період карантину вихідного дня.