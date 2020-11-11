Ляшко: карантин выходного дня готовят уже на 14-15 ноября

Карантин выходного дня в Украине готовят уже на ближайший уик-энд 14-15 ноября. Ожидается, что Кабинет министров сегодня примет соответствующее решение.

Об этом в интервью "Українському радіо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Министерство здравоохранение готовило новые ограничительные меры уже на ближайшие выходные.

"Вопрос в том, что пока не будут согласованы все позиции, пока не будут оценены все риски, не проголосовано на заседании Кабинета министров Украины и постановление не будет опубликовано, карантин не будет введен", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что об ограничениях при карантине выходного дня подробно расскажут после того, как Кабмин примет постановление.

"Сегодня могу сказать, что это предполагает, что с 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут ограничения приема посетителей в определенных сферах хозяйственной деятельности. Это для того, чтобы сделать разрыв в цепочке распространения коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, в Украине сегодня проходят массовые митинги против карантина выходного дня, представители бизнеса протестуют против такого избирательного локдауна.

Подробнее об ограничениях и о том, какой бизнес все-таки сможет работать в условиях карантина выходного дня, читайте в материале РБК-Украина.