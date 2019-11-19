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Ляшко готові взяти на поруки троє нардепів

Новини » Політика     19.11.2019 - 15:15
Ляшко готові взяти на поруки троє нардепів
Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Ляшка готові взяти на поруки Михайло Волинець, Вікторія Сюмар та Валентин Наливайченко

Екс-народного депутата Олега Ляшка готові взяти на поруки троє народних депутатів Михайло Волинець, Вікторія Сюмар та Валентин Наливайченко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Зазначимо, що не зважаючи на готовність нардепів, Ляшко заявив, що йому це непотрібно.

"Я хочу сказати, що я не потребую порук. Я дорослий, слава Богу, здоровий і відповідальна людина", - заявив він у залі суду.

РБК-Україна писало, що зараз у Борисполі суд обирає запобіжний захід Олегу Ляшку. Прокурори просять екс-нардепа взяти під варту.

Нагадаємо, що на початку цього місяця в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" сталася бійка між Ляшком і нардепом Герусом, відеозапис якої було викладено на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

Ляшко звинуватив Геруса в лобіювання російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Після цього бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.

Зазначимо, Ляшка підозрюють у побитті нардепа Андрія Геруса. У прокуратурі підкреслили, що зазначені дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

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