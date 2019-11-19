Ляшко готовы взять на поруки трое нардепов

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Ляшко готовы взять на поруки Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко

Экс-народного депутата Олега Ляшко готовы взять на поруки трое народных депутатов Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Отметим, что несмотря на готовность нардепов Ляшко заявил, что ему это не нужно.

"Я хочу сказать, что я не нуждаюсь в поручительствах. Я взрослый, слава Богу, здоровый и ответственный человек", - заявил он в зале суда.

РБК-Украина писало, что сейчас в Борисполе суд избирает меру пресечения Олегу Ляшко. Прокуроры просят экс-нардепа взять под стражу.

Напомним, что в начале этого месяца в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и нардепом Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией. После этого драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

Отметим, что Ляшко подозревают в избиении нардепа Андрея Геруса. В прокуратуре подчеркнули, что указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.