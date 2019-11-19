ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ляшко готовы взять на поруки трое нардепов

Новости » Политика     19.11.2019 - 15:15
Ляшко готовы взять на поруки трое нардепов
Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Ляшко готовы взять на поруки Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко

Экс-народного депутата Олега Ляшко готовы взять на поруки трое народных депутатов Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Отметим, что несмотря на готовность нардепов Ляшко заявил, что ему это не нужно.

"Я хочу сказать, что я не нуждаюсь в поручительствах. Я взрослый, слава Богу, здоровый и ответственный человек", - заявил он в зале суда.

РБК-Украина писало, что сейчас в Борисполе суд избирает меру пресечения Олегу Ляшко. Прокуроры просят экс-нардепа взять под стражу.

Напомним, что в начале этого месяца в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и нардепом Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией. После этого драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

Отметим, что Ляшко подозревают в избиении нардепа Андрея Геруса. В прокуратуре подчеркнули, что указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Суд начал избирать меру пресечения Ляшко Гройсман назвал "перебором" требование о заключении Ляшко за позицию по энергобезопасности
Новости Украины Олег ЛяшкопорукиСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь