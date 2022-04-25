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У Львівській ОВА спростували чутки про вибухи в Яворівському районі

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Львівська область, Понеділок 25 квітня 2022 13:23
У Львівській ОВА спростували чутки про вибухи в Яворівському районі Фото: Максим Козицький (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Автор: Антон Федорців

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заперечив інформацію з мережі про нібито вибухи в Яворівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області у Facebook.

Козицький спростував чутки та порадив мешканцям області довіряти лише офіційним повідомленням. Якщо ж вони побачили підозрілі об'єкти, то краще сповістити чат-бот "Шось летить".

"Інформація про вибухи у Яворівському районі, яку активно поширюють деякі телеграм-канали та медіа, не відповідає дійсності! Жителі Львівщини, черпайте новини про ситуацію на Львівщині лише з офіційних джерел", – написав голова ОВА.

Вранці Росія завдала удару по залізничній станції "Красне" на Золочівщині. Внаслідок обстрілу стався вибух на тяговій підстанції.

До слова, "Укрзалізниця" відновила рух поїздів після ранкових обстрілів інфраструктури перевізника.

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