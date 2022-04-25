Во Львовской ОВА опровергли слухи о взрывах в Яворовском районе
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий опроверг информацию из сети о якобы взрывах в Яворовском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию главы области в Facebook.
Козицкий опроверг слухи и посоветовал жителям области доверять только официальным сообщениям. Если же они увидели подозрительные объекты, то лучше оповестить чат-бот "Что-то летит".
"Информация о взрывах в Яворовском районе, которую активно распространяют некоторые телеграм-каналы и медиа, не соответствует действительности! Жители Львовщины черпайте новости о ситуации на Львовщине только из официальных источников", – написал глава ОВА.
Утром Россия нанесла удар по железнодорожной станции "Красное" на Золочевщине. В результате обстрела произошел взрыв на тяговой подстанции.
К слову, "Укрзализныця" возобновила движение поездов после утренних обстрелов инфраструктуры перевозчика.
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