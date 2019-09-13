У Львівській ОДА назвали ще одну причину обвалу будинку в Дрогобичі

Фото: обвал будинку у Дрогобичі (dsns.gov.ua)

При будівництві будинку були допущені серйозні порушення

Причиною обвалу будинку в Дрогобичі 28 серпня 2019 року могли стати порушення при будівництві. Про це заявили фахівці на брифінгу у Львівській обласній державній адміністрації, передає РБК-Україна.

За словами фахівців, руйнування могло відбутися внаслідок того, що середня несуча стіна, на яку опиралися плити в будівлі, була аварійною і до неї постійно проникала вода.

"Під час проведення технічного та візуального обстеження було встановлено, що руйнування відбулось у наслідок того, що середня стіна несуча, на яку опираються дві інші, була у непридатному для експлуатації стані. Після проведення більш детальних експертиз визначили, що вона - аварійна. Сам процес, поштовх, з якого це почалось, потребує більш детального обстеження", - зазначив один з фахівців.

Зазначається, що під час будівництва будинку в 60-х роках була використана невідповідна цегла. Однак для повного встановлення причини фахівцям необхідно здійснити гідрологічні дослідження.

"Це руйнування є специфічне, адже воно - раптове. У ході проведення експертиз ми з’ясували, що цегла, якою збудували несучу стіну - не відповідає нормам. На сьогоднішні, ми склали математичну модель, ЗD модель будівлі, і чекаємо на висновки геологічної експертизи для того, щоб провести подальші розрахунки", - додали вони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дрогобицький міський суд обрав запобіжний захід двом комунальникам - фігурантам справи щодо обвалу житлового будинку. Комунальників звинувачують у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Також РБК-Україна писало, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи в перукарні на першому поверсі. Очевидці відзначають, що вибуху не було (попередня версія обвалення - вибух газу, - ред.), був гуркіт від руйнування.