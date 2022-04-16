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Над Львівською областю системи ППО знищили чотири ракети

Фото: над Львівською областю системи ППО знищили чотири ракети (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

Рано вранці 16 квітня російські літаки Су-35 завдали ракетних ударів по Львівській області. Українські системи ППО знищили чотири крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"Вранці, 16 квітня, з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області. Підрозділи зенітних ракетних військ повітряне командування" Захід "Повітряних сил ЗС України знищили чотири крилатих ракети", - написав він.

Козицький додав, що винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

Раніше Козицький повідомляв, що у Львівській області під час повітряної тривоги, що почалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали системи ППО.

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