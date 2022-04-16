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Над Львовской областью системы ПВО уничтожили четыре ракеты

Фото: Над Львовской областью системы ПВО уничтожили четыре ракеты (facebook.com)
Автор: Валерия Полищук

Рано утром 16 апреля российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области. Украинские системы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Утром, 16 апреля, с самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатых ракеты", - написал он.

Козицкий добавил, что истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи.

Ранее Козицкий сообщал, что во Львовской области во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, работали системы ПВО.

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