У Львівській області під ранок працювали системи ППО
Фото: у Львівській області під ранок працювали системи ППО (Getty Images)
У Львівській області під ранок були чутні вибухи. Над регіоном працювали системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.
"Під час повітряної тривоги, що почалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони", - написав він.
Однак Козицький не надав жодних деталей, повідомивши, що більше інформації буде пізніше.
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