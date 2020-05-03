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У Львівській області підтвердили 15-у смерть від COVID-19

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 11:15
У Львівській області підтвердили 15-у смерть від COVID-19
Ілюстративне фото (УНІАН)

У пацієнта була ішемічна хвороба серця

У Львівській області підтвердили ще один летальний випадок від коронавірусу. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з поширенням коронавіруса в Telegram.

Повідомляється, що 60-річний житель Львова помер ще 28 квітня. Лабораторне підтвердження наявності коронавірусу прийшло 2 травня.

"Пацієнт був переведений з лікарні швидкої допомоги у Львівську обласну клінічну лікарню з підозрою на расслаивающую аневризми аорти. Супутні захворювання - ішемічна хвороба серця", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що позитивний результат на COVID-19 зафіксували у дочки померлого пацієнта.

Всього в області підтверджено 473 захворювання коронавірусом, з них 15 пацієнтів померли, 95 - одужали.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 9 нових летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом. Всього в країні від коронавіруса померли 288 осіб.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні зафіксували спад кількості нових захворювань COVID-19. За добу підтвердили 502 інфікування, що на 48 менше, ніж днем раніше. Загальна кількість інфікованих в Україні становить 11 913 осіб.

В Україні коронавірусом заразилися понад 2,3 тисяч медиків та 800 дітей У МОЗ констатували відсутність серйозних спалахів коронавірусу в Україні
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