У Львівській області зареєстрували 16 нових випадків коронавірусу

У Львівській області за останню добу провели 140 ПЛР-тестів, з яких 16 дали позитивний результат на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, загалом у Львівській області зафіксовано 298 випадків інфікування коронавірусом, з яких 12 людей загинули та ще 39 одужали. Наразі в лікарні перебуває 105 осіб, з них в реанімації - 5 осіб, а на апаратні ШВЛ ще немає нікого.

Як зазначається, за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1446 осіб, з яких госпіталізували - 326 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні - 1120 осіб, виписали - 221 людину.

Нагадаємо, у Львівській області зафіксували два нових смертельних випадки від коронавірусу. Померла Санітарка з Центру легеневого здоров’я та ще один чоловік.

Крім того, кількість смертельних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19, досягло 193. За останню добу було зафіксовано 6 нових смертей від інфекції.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за даними вчених Інституту майбутнього людства Оксфордського університету, Австралійського національного університету і Гарвардського університету, при найкращому сценарії розвитку ситуації в Україні коронавірусом можуть заразитися 33-65 тис. українців.