Вчені спрогнозували, скільки українців можуть заразитися коронавірусом до 2021

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні можуть заразитись коронавірусом від 290 тис. до 34 млн людей

Вчені Інституту майбутнього людства, Оксфордського університету, Австралійського національного університету та Гарвардського університету спрогнозували активність поширення коронавірусної хвороби на території України та підготували чотири сценарії до березня 2021 року. Відповідні дані опубліковані на сайті дослідження.

Вчені оцінювали "показник активних інфікувань", який враховує кількість людей, в даний час інфікованих COVID-19, а також тих, у кого ще не нема симптомів або вони ще не заразні (тих, хто одужав або помер, не враховували).

У першому сценарії (карантин скасують через два тижні і не продовжать) говориться, що можуть заразитись 28-34 млн людей (64-78% населення).

У другом сценарії (карантинні заходи залишаються в силі протягом чотирьох тижнів і згодом заміняться слабшими) вказано, що захворіє від 21 до 30 млн людей (48-67% населення).

Третій сценарій (карантинні заходи скасовані за два тижні та замінені сильнішими обмеженнями) прогнозує зараження 420-990 тис. громадян України (0,9-2,3% від загальної кількості).

У четвертому сценарії (карантинні заходи залишаються ще протягом двох тижнів, а згодом діють помірні карантинні заходи) говориться, що заразяться 33-65 тис. людей (0,07-0,1% населення). У такому разі пік коронавірусу прогнозується на початок травня.

Більше того, якщо дотримуватися обмежень щодо подорожей і активність поширення хвороби буде нижчою, то мінімальна кількість хворих може дорівнювати 290 тисяч осіб (0,65%).

Нагадаємо, сьогодні в Україні встановили новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом.

У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та на Великодень.