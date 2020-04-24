Уряд затвердить розподіл коштів на лікування коронавірусу

Фото Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

При складанні тарифів включатимуть всі кошти, які необхідні для лікування хворих на коронавірус

На засіданні Кабміну буде затверджено, скільки коштів витрачається на медпрепарати для лікування хворих на коронавірус з урахуванням доплат для медиків. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 24 квітня відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів, де будуть розглядати питання "ковідовського" пакету розподілу коштів, для лікування інфікованих людей.

"Ми затвердимо тарифи, які включають в себе додаткові доплати - винагороди працівникам, закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 % заробітної плати, забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медвиробами. При складанні та розгляді цих тарифів ми пішли саме від того, скільки коштів потребує лікування одного хворого на коронавірус. Тобто всі без виключення розрахунки, які використовувались при складанні цього тарифу включають всі кошти, які необхідні для лікування хворих на коронавірус та цю додаткову заробітну плату", - заявив Степанов.

Також він зазначив, що проект урядового акту також визначатиме правила та умови, з якими заклади охорони здоров’я будуть отримувати оплату послуг.

"Проектом акта пропонується затвердити перелік закладів, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусом. Сьогодні це лікарні першої хвилі, які затверджені у МОЗ. Після прийняття цього пакету вони будуть затверджені вже постановою", - додав він.

Нагадаємо, лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус лише на 20%.