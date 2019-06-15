У Львівській обл. військовий випадково застрелив побратима по службі

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Слідчі розслідують обставини інциденту

У Львівській області військовослужбовець однієї з військових частин з необережності застрелив побратима по службі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляється, інцидент стався 9 червня в одній з військових частин області. Військовий порушивши правила поводження зі зброєю поранив іншого військовослужбовця. Від отриманих травм військових помер в лікарні.

Зазначається, що слідчі ДБР розпочали розслідування обставин інциденту, який призвів до смерті військового. Солдату, який здійснив постріл, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 с. 414 КК України.

"11 червня 2019 року, за клопотанням слідчого ДБР, ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Личаківський районний суд Львова заарештував солдата строкової служби, підозрюваного у вбивстві прикордонника. Чоловіка взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві старшини відділення інспекторів прикордонної служби Сянки.