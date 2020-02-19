У Львівській області командування військової частини приховало вбивство старшини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Солдат-контрактник ударив ножем у живіт старшину

Командування однієї з військових частин у Львівській області приховало вбивство на території об’єкту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.

Повідомляється, що 15 лютого солдат-контрактник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ударив ножем в живіт старшину. Через добу військовий помер, не отримавши медичної допомоги.

"Посадові особи військової частини приховали факт злочину на території військової частини. Командування не повідомило про подію правоохоронцям та не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому", - йдеться у повідомленні.

За фактом приховування смерті військового, слідчі ДБР почали досудове розслідування стосовно службових осіб частини. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує від 5 до 7 років в’язниці.

Нагадаємо, минулого року у Львівській області військовослужбовець однієї з військових частин з необережності застрелив побратима по службі. Від отриманих травм військових помер в лікарні.

Також РБК-Україна повідомляло, що Личаківський районний суд Львова заарештував солдата строкової служби, підозрюваного у вбивстві прикордонника.