ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області командування військової частини приховало вбивство старшини

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 21:17
У Львівській області командування військової частини приховало вбивство старшини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Солдат-контрактник ударив ножем у живіт старшину

Командування однієї з військових частин у Львівській області приховало вбивство на території об’єкту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.

Повідомляється, що 15 лютого солдат-контрактник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ударив ножем в живіт старшину. Через добу військовий помер, не отримавши медичної допомоги.

"Посадові особи військової частини приховали факт злочину на території військової частини. Командування не повідомило про подію правоохоронцям та не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому", - йдеться у повідомленні.

За фактом приховування смерті військового, слідчі ДБР почали досудове розслідування стосовно службових осіб частини. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує від 5 до 7 років в’язниці.

Нагадаємо, минулого року у Львівській області військовослужбовець однієї з військових частин з необережності застрелив побратима по службі. Від отриманих травм військових помер в лікарні.

Також РБК-Україна повідомляло, що Личаківський районний суд Львова заарештував солдата строкової служби, підозрюваного у вбивстві прикордонника.

Звинувачення проти командира ВСУ за побиття до смерті солдата направили в суд У Раді можуть посилити відповідальність за образи у бік військових
Новини України Львовская областьвійськовіпреступленияДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся