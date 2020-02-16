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У Львівській області з водойми витягли автомобіль з чотирьма тілами

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 12:04
У Львівській області з водойми витягли автомобіль з чотирьма тілами
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загибли жителі села Коти і села Пісоцький, 1995, 1996, 1999 і 2000 років народження

У селі Коти Яворівського району (Львівська область) з водойми витягли автомобіль з тілами чотирьох людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку депутата Львівської міської ради Ігора Зінкевича.

Як зазначив депутат, загибли жителі села Коти і села Пісоцький, 1995, 1996, 1999 і 2000 років народження.

"16.02.2020 о 08:00 у с. Коти, Яворівського району, Львівської області - виявили у водоймі автомобіль AUDI 80, а в автомобілі виявлено тіла чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна також писало, що у Полтавській області ввечері 15 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та вантажівки, що спричинила загибель людини.

Нагадаємо, у Львівській області водій автомобіля, перебуваючи під дією наркотичних речовин, скоїв наїзд на пішоходів.

Раніше повідомлялося, що у Харкові водій автомобіля Mitsubishi скоїв наїзд на двох пішоходів на проспекті Льва Ландау. Від отриманих травм пішоходи загинули. Їх особи встановлювалися. ДТП сталося 14 лютого близько 15-ї години.

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