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У Кременчуці автомобіль протаранив вантажівку, є жертви

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 10:47
У Кременчуці автомобіль протаранив вантажівку, є жертви
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Одна людина загинула

У Полтавській області ввечері 15 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та вантажівки, що спричинило загибель людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, близько 18:05 у Кременчуці на перехресті вулиць Академіка Герасимовича та Гайдамацької сталося зіткнення автомобіля Opel Astra та вантажівки DAF.

Зазначається, що в результаті зіткнення транспортних засобів загинув пасажир, 2000 року народження. Водій та ще одна пасажирка легкового автомобіля з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до місцевої лікарні. Пасажирку з транспортного засобу довелося деблокувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Псковській області РФ мікроавтобус з громадянами України зіткнувся з вантажівкою Volvo. У результаті загинули вісім громадян України. Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі встановило особи загиблих.

Також РБК-Україна писало, що у Полтаві маршрутка з пасажирами протаранила тролейбус техобслуговування. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей. ДТП сталася на вулиці Небесної Сотні. Слідство встановлює всі обставини та причини.

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