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Во Львовской области под утро работали системы ПВО

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Львовская область, Суббота 16 апреля 2022 09:25
Во Львовской области под утро работали системы ПВО Фото: Во Львовской области под утро работали системы ПВО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во Львовской области под утро были слышны взрывы. Над регионом работали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны", - написал он.

Однако Козицкий не предоставил никаких деталей, сообщив, что больше информации будет позже.

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