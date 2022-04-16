Во Львовской области под утро работали системы ПВО

Во Львовской области под утро были слышны взрывы. Над регионом работали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram .

"Во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны", - написал он.

Однако Козицкий не предоставил никаких деталей, сообщив, что больше информации будет позже.