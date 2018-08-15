У Львівській області від укусу змії померла 4-річна дівчинка

Дівчинка померла від укусу змії у лікарні

У лікарні Львівської області померла 4-річна дівчинка, яку 11 серпня вкусила змія. Як повідомили в облуправлінні Національної поліції, дитина померла у вівторок, 14 серпня, передає Zaxid.net.

Зазначається, що дівчинку після укусу змії доставили до Сколівської лікарні, згодом її направили до Чорнобильської лікарні (Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр).

"Від лікаря о 17:50 поступило повідомлення, про те, що 14 серпня о 11:55 в приміщенні лікарні померла дівчинка 2014 року народження, мешканка Львова. 12 серпня близько 1:00 дитину доставили зі Сколівської ЦМЛ з діагнозом: укус змії правої нижньої кінцівки", - повідомили у поліції.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, 11 серпня о 20:01 в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні госпіталізували дівчинку 2014 року народження з діагнозом "укус змії правої гомілки".

Нагадаємо, у Львівській області 23 червня жительку с. Верхнє Синьовидне було госпіталізовано до реанімації через укус змії.