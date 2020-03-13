Коронавірус: у Львівській області після госпіталізації українця закрили ринки

У Львові з підозрою на коронавірус COVID-19 госпіталізували жителя області, який раніше повернувся з Італії. Про це повідомляє пресс-лужба Кам'янко-Бузької міської ради.

Як зазначається, до лікаря звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання.

"З метою запобігання дезінформації мешканців Кам’янка-Бузького району повідомляємо про те, що 12.03.2020 року в другій половині дня до сімейного лікаря м.Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. В ході обстеження з’ясовано, що хворий прибув з Італії", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим місцева рада прийняла рішення тимчасово призупинити роботу ринків у м.Кам’янка-Бузька та селищах Добротвір і Новий Яричів.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус, прийнято рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури та керівництва аеропорта "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.